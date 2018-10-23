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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу

Сьогодні 07:10 5389 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу

Шахтар - Манчестер Сіті

Ліга Чемпіонів. Група F, 3-й тур

ОСК Металіст, Харків. 23 жовтня, 22:00

Головний арбітр: Карлос дель Серро Гранде (Іспанія)

Асистенти арбітра: Хуан Карлос Юсте Хіменес, Роберто Діас Перес дель Паломар (Іспанія)

Четвертий арбітр: Теодоро Собріно Маган (Іспанія)

Дві нічиї у перших двох матчах, спочатку з німецьким Гоффенгаймом, а потім із французьким Ліоном ставлять Шахтар у досить скрутне становище. Гірникам, кров з носу, необхідно набирати очки в матчі з грізним МанСіті. 

Так, у минулому році Шахтарю вдалося здійснити це досягнення, однак цьогорічний склад гірників має ряд відмінностей. Із команди пішли лідери атаки Бернард та Факундо Феррейра, а до Манчестера Юнайтед перебрався лідер півзахисту Фред. Літні трансфери донеччан ще не готові не тільки повноцінно замінити, а й підсилити позиції вищевказаних гравців. Таким чином, Фонсеці необхідно шукати інші шляхи до воріт команди з Манчестера. Також, головною проблемою для всього тренерського штабу Шахтаря є втрата лідера команди та капітана Тайсона, на якому у матчі з Зорею жорстко сфолив Харатін. Цікавим виглядає рішення Фонсеки замінити Тайсона забивним Мораесом у матчі з Десною, однак гра бразльця не не вістрі атаки була, м'яко кажучи, провальною (не дивлячись на забитий гол). Крім того, за день до матчу травмувався Марлос.

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Натомість усі лідери Манчестер Сіті готові зіграти у харківському поєдинку. Щойно відновився від травми де Брюйне, хоча під сумнівом, що один із лідерів команди вийде зі стартових хвилин. Також, до Харкова прилетів український півзахисник Олександр Зінченко, якому місце в основному складі Гвардіола поки не довіряє. Разом із містянами у другу столицю України прилетіло близько тисячі фанів.

Не дивлячись на солідну підтримку та збалансованість складу Сіті Шахтар має свої козирі. По-перше харківська публіка, яка навряд чи дасть право голосу фанатам блакитних, по-друге, часто, найкращий свій футбол гірняки показують у матчі з сильними суперниками. Усі надії на недооцінку з боку суперника можна виключити. Блакитні не забули минулорічне фіаско в Харкові.

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Щоб залишити шанси на вихід у плей-офф, Шахтарю необхідна перемога, бодай у домашньому матчі, але потрібно показувати свій найкращий футбол.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Мораес, Кайоде

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Компані, Ляпорт, Бернарду Сілва, Фернандінью, Давід Сілва, Менді, Махрез, Агуеро, Зане

Слова

Пауло Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Чи буде Шахтар грати першим номером? Ми намагаємося не змінювати своїх принципів. Неважливо з ким граємо. Так, нам буде важко, потрібно розуміти, яка команда Манчестер Сіті. Можливо, будемо більше часу оборонятися. Однак, коли буде випадати можливість володіти ініціативою, ми будемо це робити".

Пеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті): "Чи готовий Манчестер Сіті до перемоги в ЛЧ? Я просто хочу сказати, що це моє відчуття. Ми поки ще не готові. Одного бажання недостатньо. Потрібен досвід, певні події, спільні дії, бажання вболівальників, преси, президента, гравців. Все повинно поєднуватися. Поки, повторюся, ми ще не готові, але ми дійсно гарні. Ліга чемпіонів - дуже серйозне змагання. З кожним кроком ми будемо все ближче".

Цікаві факти:

- Команди зустрічалися в минулорічному розіграші ЛЧ на стадії групового етапу. Тоді в Манчестері городяни перемогли з рахунком 2:0, але в Харкові кроти були сильнішими та довели матч до перемоги 2:1;

- У Шахтаря серія з дев'яти матчів, де донеччани обов'язково забивали голи.

- Це лише третя зустріч команд в історії

- В 2011-му році команди зіграли товариський матч, який завершився внічию 1:1. За гірників тоді забив Жадсон.

- Київське Динамо вибило Манчестер Сіті з Ліги Європи в сезоні 2010/11 на стадії 1/8 фіналу. Наша команда перемогла 2:0 вдома і поступилася 0:1 у гостях. Після цього городяни повністю зосередилися на АПЛ і вперше пробилися в Лігу чемпіонів.

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.

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