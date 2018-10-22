Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не виключає, що Олександр Зінченко зіграє в Лізі чемпіонів проти Шахтаря. Українець може вийти на незвичній для себе позиції правого захисника.

Слова керманича англійського клубу наводить Спортарена з посиланням на прес-службу.

"Сподіваюся, Вокер зможе зіграти. Але він повернувся зі збірної Англії з болем у м'язі та паху. У нас не так багато варіантів того, хто може зіграти на правому фланзі оборони. Якщо не зможе Стоунз, то, можливо, це буде Олександр Зінченко, хоч він і шульга", — говорить Гвардіола.

У поточному сезоні Зінченко поки зіграв лише два матчі завдяки травмі основного лівого захисника Бенжамена Менді.

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня.

Нагадаємо, Зінченко з Манчестер Сіті прилетіли до Харкова.

Сам Зінченко заявив, що клуб летить у найкращу у світі країну.

Джерело - Спортарена.