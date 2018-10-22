Визначили найкращого гравця туру в УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 12 туру Чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник Маріуполя Андрій Борячук, який у матчі із Зорею зробив дубль. Він значно випередив вінгера Олександрії Дмитра Шастала.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Нагадаємо, Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.

У іншому матчі 12-го туру УПЛ Олімпік переміг Чорноморець.

Джерело - УПЛ.