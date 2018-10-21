Олімпік переміг Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО

У 12-му турі чемпіонату України Олімпік виграв у Чорноморця.

Олімпік повів у рахунку на 70-й хвилині. Поблизу своїх воріт грубо помилився захисник Чорноморця Андрій Міщенко, який необачно відпасував на голкіпера. Форвард Олімпіка Максим Дегтярьов перехопив м’яч та вразив ворота.

Олімпік переміг Чорноморець з рахунком 1:0, набрав 15 очок та вийшов на шосте місце. Чорноморець має 9 пунктів та йде 11-м.

Чемпіонат України, УПЛ

12-й тур

21 жовтня

Олімпік - Чорноморець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Дегтярьов

Нагадаємо, у іншому маті 12-го туру УПЛ Львів переміг Арсенал.

Раніше, у чемпіонаті України Динамо у гостях здолало Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.