Маріуполь переміг Зорю у видовищній грі УПЛ. ВІДЕО

У 12-му турі чемпіонату України Маріуполь переміг Зорю з рахунком 3:2.

У Маріуполя дубль зробив Андрій Борячук, ще один гол у активі Олександра Зубкова. Зоря забила двічі наприкінці матчу - відзначилися Артем Громов та Владислав Кочергін, який на 60-й хвилині не реалізував пенальті.

Команди догравали матч у неповних складах - у маріупольців на 65-й хвилині було вилучено Валерія Федорчука, у Зорі - на 79-й хвилині червону картку отримав Олександр Караваєв.

У підсумку, Маріуполь переміг Зорю з рахунком 3:2.

У іншому матчі 12-го туру УПЛ Шахтар у меншості дотиснув Десну.

Джерело - Чемпіон.