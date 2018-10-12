Стала відома травма Кравця

Нападник збірної України Артем Кравець, який отримав пошкодження під час товариського матчу проти збірної Італії, покине розташування "синьо-жовтих" через травму.

Про це повідомляє прес-служба федерації футболу України.

"МРТ підтвердило ушкодження литкового м'язу гомілки у Кравця. Ця травма унеможливлює участь Артема у матчі Ліги націй з Чехією",- йдеться у заяві ФФУ.

Замінить травмованого Кравця форвард Ворскли Владислав Кулач, який отримав дебюний виклик до лав національної команди.

Нагадаємо, матч Ліги націй Україна – Чехія зіграють у Харкові 16 жовтня.

Джерело - ФФУ.