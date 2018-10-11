Замість Кравця до збірної викликали лідера Ворскли. ФОТО

Форвард Шахтаря, який виступає на правах оренди за Ворсклу, Владислав Кулач отримав виклик у збірну України.

Про це йдеться на сторінці Федерації футболу України у Twitter.

Цього сезону 25-річний нападник провів у складі полтавського клубу 11 матчів, в яких забив 4 голи і зробив 1 асист

Раніше травмувався Артем Кравець, якого також викликали з резерву замість травмованого Артема Бєсєдіна.

Збірна🇺🇦 вже в Харкові!



☑️ Лунін полетів в Київ та приєднався до мололіжки!



☑️ Владислав Кулач довикликаний в націоналку!



Завтра команда чекає вболівальників на відкрите тренування на ОСК "Металіст" о 18:00! pic.twitter.com/4HKNL4GoOO — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 11 жовтня 2018 р.

Національна команда 16 жовтня зіграє з Чехією в Лізі націй.

Нагадаємо, збірна України прилетіла в Харків. Натомість Андрій Лунін допомагатиме молодіжній збірній.

Джерело - ФФУ.