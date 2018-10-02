Відомий розклад основних заходів збірної України під час жовтневого збору

Збірна України розпочне свій другий у циклі збір найближчого понеділка, 8 жовтня. Цього дня викликані гравці та тренерський штаб прибудуть до Києва.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Вже наступного ранку команда вирушить до Генуї. Увечері 9 жовтня у нашої збірної - передматчеві заходи на стадіоні Луїджі Ферраріс: прес-конференція головного тренера Андрія Шевченка та тренування.

Після товариського матчу зі збірною Італії, який розпочнеться 10 жовтня о 21.45 за європейським часом, наша команда повернеться до України.

12 жовтня збірна України влаштовує День відкритих дверей. О 18.00 на стадіоні Металіст розпочнеться відкрите тренування, якому передуватиме прес-конференція головного тренера.

15 жовтня, за день до матчу проти команди Чехії, національна команда України проведе ще одне тренування на ОСК Металіст - передматчеве, яке розпочнеться о 19.00.

16 жовтня - заключний і головний захід жовтневого збору - матч Ліги націй УЄФА проти збірної Чехії, який розпочнеться о 21.45.

Раніше Шевченко назвав склад на Італію та Чехію.

Також, Андрій Шевченко оприлюднив список легіонерів, викликаних на матчі з Італією та Чехією.

Джерело - ФФУ.