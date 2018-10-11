Кокорін: Все роздули

Футболіст збірної Росії і Зеніту Олександр Кокорін дав перший коментар про скандальну бійку, в ході якої він і його друг футболіст Краснодара Павло Мамаєв побили чиновника.

Слова 27-річного гравця призводить Mk.ru:

"Все роздули. Ми пили тільки пиво. Але все це після гри, безсонної ночі - ось і сталося все це. Я визнав, що шкодую про все це", — сказав Кокорін.

Нападник звернув увагу, що конфлікт переріс в бійку через те, що в кафе, де вони сиділи, не були прикручені стільці:

"Боятися нема чого, тут немає стільців, а всі лавки прибиті до підлоги. Якби в кафе ось так пригвинчували стільці, то нічого б і не сталося. Неприємно все це. Один зі слідчих образив нас. Назвав "мерзотою"", — підсумував футболіст.

Нагадаємо, гравці побили чиновника Мінпромторгу Дениса Пака, а також водія Первого каналу.

Зараз Кокорін і Мамаєв знаходяться в слідчому ізоляторі.

Джерело - Xsport.