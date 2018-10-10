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Скандального футболіста збірної Росії помістили в СІЗО на 48 годин

Вчора 21:18 672 0
Скандального футболіста збірної Росії помістили в СІЗО на 48 годин
Олександр Кокорін та Павло Мамаєв

Футболіста-дебошира, Павла Мамаєва затримала поліція та помістила в СІЗО на дві доби.

Про це повідомляє sports.ru.

Нападник Зеніта Олександр Кокорін не буде оголошений у федеральний розшук.

Футболіст прибув в поліцію. Раніше його адвокат повідомив, що слідчі заходи призначені на завтра.

У той же час його товариш, півзахисник Краснодара Павло Мамаєв, затриманий. Його помістять в СІЗО на 48 годин.

Нагадаємо, Кокорін та Мамаєв побили водія відомої телеведучої.

А пізніше, відлупцювали російського чиновника.

Джерело - sports.ru.

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