Скандального футболіста збірної Росії помістили в СІЗО на 48 годин

Футболіста-дебошира, Павла Мамаєва затримала поліція та помістила в СІЗО на дві доби.
Про це повідомляє sports.ru.
Нападник Зеніта Олександр Кокорін не буде оголошений у федеральний розшук.
Футболіст прибув в поліцію. Раніше його адвокат повідомив, що слідчі заходи призначені на завтра.
У той же час його товариш, півзахисник Краснодара Павло Мамаєв, затриманий. Його помістять в СІЗО на 48 годин.
Нагадаємо, Кокорін та Мамаєв побили водія відомої телеведучої.
А пізніше, відлупцювали російського чиновника.
Джерело - sports.ru.