Санжар розповів чому насправді пішов з Олімпіка. ВІДЕО

Екс-головний тренер Олімпіка Роман Санжар пояснив, що його спонукало піти з команди.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Насправді все просто. Я готовий повторити слова президента клубу. Мені й команді потрібні зміни. Ми до цього йшли і це не спонтанне рішення.

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Результати теж впливають на це. Вони були не найгірші. Втім непотрібно чогось видумувати про конфлікт, моє невдоволення зарплатнею. Це все не так. Ми з президентом сіли, поспілкувалися, потисли руки і залишилися друзями", — сказав Санжар.

Нагадаємо, на початку жовтня Роман Санжар подав у відставку.

Замість нього клуб очолив В'ячеслав Шевчук.

Джерело - FootballHUB.