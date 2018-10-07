Динамо перемогло Олімпік та впритул наблизилося до Шахтаря

У 11-му турі чемпіонату України Динамо на своєму полі виграло у Олімпіка та скоротило відставання від Шахтаря.

Перемогу Динамо на 30-й хвилині приніс гол Миколи Морозюка.

Динамо перемогло Олімпік 1:0, набрало 26 очок та скоротило відставання від лідера турнірної таблиці - Шахтаря до 2 пунктів.

Чемпіонат України, УПЛ

11-й тур

7 жовтня

Динамо - Олімпік 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Морозюк

Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Гармаш, Шепелєв, Дуелунд (59 Шапаренко), Циганков, Морозюк (62 Сідклей), Бєсєдін (87 Сидорчук).

Олімпік: Махновський, Кравченко, Снурніцин, Немчанінов (83 Пасіч), Зубейко, Кольцов, Політило, Ксьонз, Дегтярьов (71 Сондей), Балашов (61 Пасіч), Тейшейра.

Попередження: 53 Бурда, 59 Тейшейра, 69 Немчанінов, 84 Кравченко.

Нагадаємо, Шахтар у 11-му турі УПЛ зіграв внічию із Зорею.

У іншому матчі ігрового дня Десна у меншості перемогла Львів.

Джерело - Чемпіон.