Шевченко зворушливо попрощався з Італією. ФОТО

Наставник збірної України Андрій Шевченко покинув Італію після товариського матчу зі Скуадра Адзуррою, та надіється скоро повернутись.
Про це він написав у своєму Instagram.
"Спасибі, Генуя, я завжди з вами. Хотів би подякувати всім фанатам збірної України за підтримку команди. Італія, сподіваюся, скоро побачимося", – написав Шевченко.
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What emotions 👍🏻 Thank you Genoa always at your side. I would say thank you to all the Ukrainian fans to have supported the team 🇺🇦 @ffukraine Italy 🇮🇹 hope see you soon! Che emozioni 👍🏻 Grazie #Genova sempre al tuo fianco. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi presenti che hanno sostenuto la squadra 🇺🇦 @ffukraine Italia 🇮🇹 spero di rivederti presto!
Також, збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию.
Раніше, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.
Джерело - instagram/andriyshevchenko.