Шевченко зворушливо попрощався з Італією. ФОТО

Наставник збірної України Андрій Шевченко покинув Італію після товариського матчу зі Скуадра Адзуррою, та надіється скоро повернутись.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Спасибі, Генуя, я завжди з вами. Хотів би подякувати всім фанатам збірної України за підтримку команди. Італія, сподіваюся, скоро побачимося", – написав Шевченко.

Також, збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию.

Раніше, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.

Джерело - instagram/andriyshevchenko.