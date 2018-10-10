Збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019

Збірна України U-19 мінімально переграла однолітків з Албанії, в рамках кваліфікації до Євро-2019.

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик за 5 хвилин до фінального свистка.

Ця перемога дала змогу нашій збірній наздогнати Словаччину, яка також виграла перший матч у групі.

Євро-2019. Кваліфікація

1-й тур

10 жовтня

Україна - Албанія – 1:0

Гол: 1:0 - 85 Мудрик.

Турнірна таблиця:

1. Словаччина - 3

2. Україна - 3

3. Албанія - 0

4. Норвегія - 0

13 жовтня українці зіграють з Норвегією, а 16-го - проти Словаччини. Матчі проходять в Албанії.

Нагадаємо, Італія та Україна визначилися з формою на товариський матч.

Джерело - Чемпіон.