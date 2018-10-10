Збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019

Збірна України U-19 мінімально переграла однолітків з Албанії, в рамках кваліфікації до Євро-2019.
Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик за 5 хвилин до фінального свистка.
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Ця перемога дала змогу нашій збірній наздогнати Словаччину, яка також виграла перший матч у групі.
Євро-2019. Кваліфікація
1-й тур
10 жовтня
Україна - Албанія – 1:0
Гол: 1:0 - 85 Мудрик.
Турнірна таблиця:
1. Словаччина - 3
2. Україна - 3
3. Албанія - 0
4. Норвегія - 0
13 жовтня українці зіграють з Норвегією, а 16-го - проти Словаччини. Матчі проходять в Албанії.
Нагадаємо, Італія та Україна визначилися з формою на товариський матч.
Джерело - Чемпіон.