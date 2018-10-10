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Збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию

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Збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию

Збірна України U-17 вирвала нічию у однолітків з Ісландії у рамках кваліфікації до Євро-2019.

Уже на 7-й хвилині синьо-жовті програвали команді Ісландії з рахунком 0:2.

Але українці не опустили рук і пішли відігрувати відставання.

Спочатку забив Бражко, а нічийним на 81-й хвилині рахунок зробив, вийшовший на заміну, Кобак. 2:2.

Євро-2019. Кваліфікація

1-й тур

10 жовтня

Ісландія — Україна  — 2:2 (2:0)

Голи: Йоханессон (4), Вівчаренко (7, автогол) — Бражко (65), Кобак (81).

Нагадаємо, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.

Також, Італія та Україна визначилися з формою на товариський матч.

Джерело - ФФУ.

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