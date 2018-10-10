Збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию

Збірна України U-17 вирвала нічию у однолітків з Ісландії у рамках кваліфікації до Євро-2019.
Уже на 7-й хвилині синьо-жовті програвали команді Ісландії з рахунком 0:2.
Але українці не опустили рук і пішли відігрувати відставання.
Спочатку забив Бражко, а нічийним на 81-й хвилині рахунок зробив, вийшовший на заміну, Кобак. 2:2.
Євро-2019. Кваліфікація
1-й тур
10 жовтня
Ісландія — Україна — 2:2 (2:0)
Голи: Йоханессон (4), Вівчаренко (7, автогол) — Бражко (65), Кобак (81).
Нагадаємо, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.
Також, Італія та Україна визначилися з формою на товариський матч.
Джерело - ФФУ.