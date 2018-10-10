Російських футболістів-пияк оголосять у федеральний розшук

Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва оголосять у розшук, якщо вони не з'являться у поліцейському відділку до 18:00.
Про це повідомляє sports.ru.
Гравці Зеніту Олександр Кокорін та Краснодару Павло Мамаєв будуть оголошені у розшук, за напад на чиновників у кафе.
Як заявив начальник управління інформації та громадських зв'язків московського ГУ МВС, у футболістів є час до 18:00, щоб з'явитися у відділку.
Нагадаємо, Краснодар почав процес розірвання контракту з Павлом Мамаєвим.
Також, Кокоріна і Мамаєва викликали битися в ринзі.
Джерело - sports.ru.