Італія - Україна 1:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

На цьому матч завершується, Україна здобуває гостьову нічию у матчі проти Італії, і хоча господарі мали перевагу у володінні та в кількості моментів, рахунок матчу залишився нічийним.

90' Обрізався в своєму штрафному Кривцов, подарувавши м'яч Іммобіле, який утікав один на один з голкіпером, але в останній момент виправився захисник і лежачи вибив сферу в сторону.

90' Зі штрафного Малиновський пробив у стійку, м'яч двого летів у повітрі, після чого Доннарумма забрав його в руки.

90' 4 хвилини додає арбітр до основного часу.

90' Вимушена заміна в України. Замість травмованого Артема Кравця буде грати Богдан Бутко.

89' Пауза в матчі. Отримав пошкодження на рівному місці Кравець. Тримається за литковий м'яз форвард. Медики вже вийшли на допомогу футболістові.

88' По одній заміні провели обидва тренери. Замість Ракицького і Бірагі догравати будуть Кривцов і Крішіто відповідно.

87' Протягнув м'яч по лівій бровці Бірагі і низом прострілив уздовж воріт, але Ракицький виніс сферу на черговий кутовий.

86' Подав з кута поля Піччіні, але вийшов з воріт Пятов і кулаками вибив сферу далеко від своїх воріт. Підсіли в кінці українці. Все підбори виграють господарі.

85' Навісив з лівого флангу Бірагі у воротарський, де виграв верх Бонуччі і головою пробив у ближній кут, але над поперечиною пролетіла сфера.

84' Знову зміни в складі Італії. Замість Алессандро Флоренці гру продовжить Крістіано Піччіні.

83' Втік по правому флангу Циганков і подав в штрафний, де Кравець головою скинув під удар Петряку, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

82' Отримав м'яч перед штрафним К'єза після пасу від Бонавентури і тут же пробив в ближній кут, але точність підвела італійця.

81' М'яко закинув з правого флангу на дальню штангу Флоренці, але вийшов з воріт П'ятов і спокійно забрав м'яч у руки.

80' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Пеллегріні і тут же пробив в дальній кут, але в самовідданому стрибку сферу заблокував Ракицький.

79' Петряк втік по лівій бровці і віддав пас низом на лінію штрафного майданчика. Тут в дотик пробив по воротах Циганков, але поруч зі штангою пролетіла сфера.

78' Подвійна заміна сталася в складі Італії. Замість Бареллі і Лоренцо Інсіньє догравати будуть Пеллегріні і Берарді.

77' М'яко закинув Жоржиньо в черговий раз в штрафний. куди вривався Іммобіле, але П'ятов вийшов з воріт і опинився першим на м'ячі.

76' Артем Кравець виходить на поле, замість Романа Яремчука.

75' Подав Лоренцо Інсіньє зі штрафного на лінію воротарського. Тут пробив головою К'єлліні, але зробив це з порушенням правил.

74' Притримав суперника руками Малиновський перед лінією штрафного майданчика. Все бачив арбітр і призначив небезпечний стандарт для Італії.

73' Замість Євгена Коноплянки, на поле виходить Іван Петряк.

71' Гольовий момент біля воріт збірної Італії. Спочатку з штрафного Малиновський влучив у поперечку з штрафного, а потім Степаненко пробив з двох метрів у Доннарумму, після подачі Карваєва, після чого Яремчук добивав головою, але пробив трохи невлчуно.

69' Штрафний удар заробляє Коноплянка, метрів 28 до воріт.

67' Відбулася подача, але італійські захиснки вибили м'яч з штрафного.

66' Яремчук не зміг пробити в штрафному майданчику суперника, прямо перед ударом Бонуччі вибив м'яч на кутовий.

64' Падає К'єза в штрафному майданчику збірної України, але суддя говорить підводитися італійцю.

62' ГООООООЛ! Малиновський зрвінює рахунок. Відбулася подача з кутового на дальню стійку, Бурда не зміг пробити по воротах, але вийшла скидка на Руслана Малиновського, який пробив з розвороту точно в дальній кут. Доннарумма не зміг дотягнутися до м'яча.

60' Отримав по ногах в центрі поля Жоржиньо. Не за правилами зіграв проти нього Степаненко. Штрафний удар виконають італійці.

59' Закинув м'яч Жоржиньо на правий фланг, куди вривався К'єза, але не зміг він обробити м'яч як слід і випустив його за лицьову лінію.

57' У відповідь заміна у збірної України. Замість Сергія Сидорчука на поле вийшов Тарас Степаненко.

56' Заміна тут же сталася у Італії. Замість автора гола, Федеріко Бернардескі, гру продовжить Чіро Іммобіле.

55' Гол! Італія відходить вперед. Зважився на дальній удар метрів з двадцяти двох Федеріко Бернардескі. Полетів снаряд в нижній правий кут. Пятов відбив м'яч перед собою, але рикошетом від газону він повернулася у сітку.

54' Розрізним пасом Флоренці запускав в прорив по правому флангу Лоренцо Інсіньє, але того випередив Матвієнко і вибив сферу в аут.

53' Хороший пас Зінченко віддав на Малиновського, який впав на газон перед лінією штрафного майданчика, але свисток арбітра промовчав.

52' Відібрав м'яч Верратті в центрі поля і тут же вирізав на хід Лоренцо Інсіньє, але арбітр зупинив атаку. Відмахнувся від Малиновського Марко, за що побачив перед собою "гірчичник".

50' Запускав Бірагі пасом по флангу К'єзу, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії. Буде удар від воріт.

49' Пробивав Інсіньє, але влучив у голову Ракицькому.

48' Небезпечний штрафний виконають італійці недалеко від воріт зібрної України.

47' Віктор Циганков виходить на поле замість Марлоса.

46' Італія розпочинає 2-ий тайм передачею з центра поля.

На цьому перший тайм завершується, Італія мала бещліч моментів відкрити рахунок у матчі, в той час як у України було лише декілька ударів. Потрібно активніше грати вперед нашій збірній та надійніше у захисті.

45' Змістився з флангу в центр Марлос і спробував закрутити сферу в дальній кут, але Доннарумма без особливих проблем впорався з ударом.

45' Одну хвилину додає арбітр до першого тайму.

45' Пауза в нашому поєдинку. Вшанували футболісти і вболівальники пам'ять загиблих у відомій трагедії в Генуї. Сорок третя хвилина символізувала кількість загиблих.

44' Втік від суперника на фланзі Бірагі і пробив по воротах. П'ятов відбив перед собою, але точно на ногу Бареллі, який добив у дотик, але сферу заблокував Зінченко.

43' Отримав м'яч в чужій штрафній Бернардескі, обіграв Матвієнко, але тут же підскочив Коноплянка і допоміг партнеру відібрати сферу.

42' Закинув з правого флангу в штрафну Караваєв. Сюди на всіх парах вривався Сидорчук, але не зміг він зачепитися за м'яч в боротьбі з К'єлліні.

41' Тепер уже вихід один на один з голкіпером Бареллі зіпсував лайнсмен. Зафіксував він офсайд в момент передачі від Верратті.

40' Утікав на ворота суперника Яремчук після хорошого закидання від Марлоса, але не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

39' Кружляють навколо чужого штрафного футболісти збірної України, але до небезпечних моментів справа поки не доходить. Бракує гостроти попереду гостям.

38' Прийняв м'яч в чужому штрафному майданчику Лоренцо Інсіньє і відкотив під удар К'єзі, який в дотик пробив у ближній кут. Встиг скластися П'ятов і перевести сферу на кутовий.

37' Обрізався в центрі поля Ракицький і змушений був збивати суперника. Заслужена жовта картка захиснику збірної України.

36' Віддав пас Верратті на лінію штрафного майданчика, де Лоренцо Інсіньє в дотик продовжив на Бернардескі, але цей пас не пройшов. Добре на перехопленні зіграв Бурда.

35' Довгим пасом Бонуччі запускав в штрафний Лоренцо Інсіньє, але того грамотно корпусом відтіснив від м'яча Караваєв. Буде удар від воріт.

34' Зачепився за м'яч Лоренцо Інсіньє в чужому штрафному і закинув на хід Бернардескі, але той не зміг наздогнати сферу до лицьової лінії.

33' Наздогнав м'яч Бірагі біля лицьової лінії після пасу від Верратті і подав на дальню штангу, де пробив головою Лоренцо Інсіньє, але м'яч заблокував захисник.

31' Підхопив м'яч на фланзі Бірагі і низом прострілив на лінію воротарського, але тут пробити Лоренцо Інсіньє не дозволив Бурда.

29' Подав з кутового Коноплянка на ближню штангу, куди забігав Яремчук, але його випередив К'єлліні і відвів загрозу від своїх воріт.

28' Віддав пас по флангу Караваєв на Марлоса, який змістився в центр і пробив по воротах, але м'яч влучив у голову Бонуччі і полетів на кутовий.

27' Довгим пасом Жоржиньо шукав в штрафному Бернардескі, але грамотно зіграв на виході П'ятов і головою вибив м'яч за межі поля.

26' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Яремчук і головою скинув на Коноплянку, який увірвався в штрафний суперника і пробив по воротах, але точно в руки голкіперу.

24' Ще один небезпечний момент в збірної Італії. Пройшов по флангу К'єза і відкотив в центр. Тут в один дотик пробив під поперечину Барелла, але Пятов перевів снаряд на кутовий.

22' Пробачає Інсіньє збірну України. В черговий раз відбулася помилка у захисті України, залишивши одного в своєму штрафному Лоренцо Інсіньє. форвард прийняв м'яч і спробував закрутити його в дальній кут, але в створ воріт не потрапив.

20' Тепер уже Зінченко опинився на газоні. Жоржиньо збив Олексндра в центрі поля. Штрафний удар виконають українці.

19' Руками притримав К'єлліні у верховій боротьбі Яремчука. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь гостей.

18' Чергова дальня передача від італійців завершилася офсайдом від Інсіньє.

17' Притиснули свого суперника до воріт футболісти збірної Італії, але з усіма навісами в штрафний поки справляються українці.

15' М'яко закинув Барелла в штрафний, куди на всіх парах вривався Федеріко Бернардескі, але піднятий прапорець лайнсмена зупинив цю атаку.

13' Нічого не могли здобути з цього стандарту італійці. Після подачі в центр штрафного майданчика від Лоренцо Інсіньє м'яч головою виніс подалі Ракицький.

12' Подав зі штрафного на кут воротарського майданчику Федеріко Бернардескі. Тут пробив у дотик Бірагі, але в підкаті Матвієнко перевів снаряд на кутовий.

11' Втратив м'яч на фланзі Коноплянка і тут же агресивно заїхав по нозі Флоренці. Повинна була тут бути жовта, але арбітр пошкодував українця.

10' Пауза в матчі. Отримав невелике ушкодження на фланзі Коноплянка. Потрібно трохи часу футболістові, щоб прийти в себе.

8' Небезпечний момент біля воріт П'ятова. Не забарився навіс з кута поля на ближню штангу, де продовжив головою К'єлліні. М'яч прилетів до К'єзи, який з льоту пробив у дальній нижній кут, але П'ятов в красивому стрибку врятував свою команду.

6' Обрізався на своїй половині поля Марлос, подарувавши м'яч К'єзі, який обіграв Ракицького і пробив по воротах, але рикошетом від ноги Бурди сфера пішла на кутовий.

5' Отримав м'яч перед чужим штрафним Федеріко Бернардескі і з розвороту пробив у дальній кут, але П'ятов зайняв грамотну позицію і відбив снаряд.

4' Непоганий розіграш виконали італійці, але врешті-решт Бернардескі опинився в офсайді.

3' Італійці заробляють перший кутовий.

2' Українці контролюють м'яч перші хвилини.

1' Збірна України робить перший дотик у матчі.

Команди зробили пам'ятне фото і зовсім скоро розпочнуть матч.

Стадіон співає гімн Італії.

Лунає гімн України.

Команди виходять на поле.

Команди вже визначилися з формою на матч.

Нещодавно УЄФА збільшив премії учасникам Ліги Націй.

Стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 10-го жовтня збірна України зіграє проти Італії в рамках товариського матчу.

Матч відбудеться у Генуї на стадіон Луїджі Ферраріс.

Матч розпочнеться о 21:45.

Чемпіон розпочне для вас текстову трансляцію починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.