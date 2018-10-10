Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Нагадаємо, що голкіпер Динамо Денис Бойко найкращий серед європейських воротарів за дуже важливим показником.

Джерело - champion.com.ua.