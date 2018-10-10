Україна заробить у Лізі Націй 1.5 млн євро та може подвоїти цю суму

УЄФА збільшив премії учасникам Ліги націй – Україна заробить 1.5 млн євро та може подвоїти цю суму.

Про це повідомляє football24.ua.

УЄФА вирішив фінансово мотивувати учасників Ліги націй.

Усі команди отримають на 50% більшу суму за участь у турнірі, аніж було заявлено спочатку. Таким чином, Україна заробить 1.5 млн євро.

Зазначимо, що Україна може заробити таку ж суму, якщо стане переможцем своєї групи.

Збільшили нагороду і для фіналістів турніру. Переможець Ліги націй отримає 6 млн євро, фіналіст – 4.5 млн, бронзовий призер заробить 3.5 млн, а той, хто опиниться на 4 місці, забере з собою 2.5 млн.

Нагадаємо, Клопп вважає, що Ліга Націй найбезглуздіший турнір.

Також, збірна України вшанувала пам'ять загиблих від обвалу мосту в Італії.

Джерело - Чемпіон.