Італія - Україна: стартові склади команд

Збірна України та Італії назвали стартові склади на товариський матч.
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Збірна України: 12. П’ятов (к), 21. Караваєв, 20. Ракіцький, 5. Бурда, 22. Матвієнко, 16. Сидорчук, 8. Маліновський, 17. Зінченко, 11. Марлос, 10. Коноплянка, 18. Яремчук.
Збірна Італії: 22. Доннарумма, 3. К’єлліні (к), 6. Верратті, 10. Інсіньє, 14. Жоржиньо, 15. Бірагі, 19. Бонуччі, 20. Бернардескі, 23. Барелла, 24. Флоренці, 25. К’єза.
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Нагадаємо, Україна заробить у Лізі Націй 1.5 млн євро та може подвоїти цю суму.
Також, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.
Джерело - Чемпіон.