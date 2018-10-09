Скандал набирає обертів: росіян Кокоріна і Мамаєва викликали битися в ринзі. ВІДЕО

Майстер спорту Росії з боксу Казбек Кокоєв визвав футболістів Алєксандра Кокоріна і Павла Мамаєва на ринг.

Про це тренер повідомив у своєму Instagram.

"Від імені всього боксерського співтовариства різко засуджую інцидент з побиттям наших співвітчизників в кафе російськими футболістами. Викликаю цих осіб на ринг. Подивимося, як ви будете діяти в чесному бою. З'ясовувати стосунки кулаками треба на боксерському рингу, а в звичайному житті потрібно вести себе по-людськи", - написав Кокоєв у своїй соціальній мережі.