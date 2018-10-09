Скандал набирає обертів: росіян Кокоріна і Мамаєва викликали битися в ринзі. ВІДЕО

Майстер спорту Росії з боксу Казбек Кокоєв визвав футболістів Алєксандра Кокоріна і Павла Мамаєва на ринг.
Про це тренер повідомив у своєму Instagram.
"Від імені всього боксерського співтовариства різко засуджую інцидент з побиттям наших співвітчизників в кафе російськими футболістами. Викликаю цих осіб на ринг. Подивимося, як ви будете діяти в чесному бою. З'ясовувати стосунки кулаками треба на боксерському рингу, а в звичайному житті потрібно вести себе по-людськи", - написав Кокоєв у своїй соціальній мережі.
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От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою. Выяснять отношения кулаками надо на боксерском ринге, а в обычной жизни - вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистких предубеждений. Надеюсь @russianboxingfederation предоставит нам ринг для этого
Нагадаємо, що футболісти збірної Росії спочатку побили чиновника.
Однак, потім переключилися на водія відомої телеведучої.
Джерело - Чемпіон.