Шевченко: Склад на матч з Італією? Секретів немає

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед матчем з Італією.

Його слова наводить сайт Федерації футболу України.

"Дуже радий повернутися до Італії вже як тренер. Я сподіваюся, моя команда завтра на цьому стадіоні покаже, як дійсно вміє грати. У нашої команди, як і в італійської, певні кадрові проблеми. Гравці виступають у різних чемпіонатах. Це створює певні труднощі. Також з нами завтра не буде Ярмоленка. Та попри все це, ми намагатимемося постати сильною командою та показати хороший футбол", — сказав Шевченко.

Про склад на матч з Італією Шевченко розповів:

"У мене секретів немає. Втім з деякими футболістами є проблеми. Вони повинні дати відповідь, чи готові до гри. Дехто з гравців лише сьогодні приїхали, тому що вони грають у європейських чемпіонатах. Ми з ними переговорили, подивимося на них на футбольному полі. Завтра зробимо остаточне рішення про основний склад", — підсумував Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко знайшов заміну Бєсєдіну.

А гравців збірної зустріли в Італії у вишиванках та з короваєм.

Джерело - ФФУ.