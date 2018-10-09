Україну зустріли в Італії з короваєм та у вишиванках. ФОТО

Збірна України прибула до Генуї, де зіграє контрольний поєдинок зі збірною Італії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

В аеропорту на партнерів вже чекали шестеро легіонерів, які саме зараз приєдналися до учасників збору.

Зустрічали футболістів дівчата у вишитих сорочках та з короваєм. У повному складі збірники вирушили автобусом до гранд-готелю Savoia.

Гра Італія — Україна відбудеться 10 жовтня о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, футболісти збірної України пролайкали привітання Путіну.

А Ярмоленко не зіграє проти Італії.

Джерело - ФФУ.