Україну зустріли в Італії з короваєм та у вишиванках. ФОТО

Збірна України прибула до Генуї, де зіграє контрольний поєдинок зі збірною Італії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
В аеропорту на партнерів вже чекали шестеро легіонерів, які саме зараз приєдналися до учасників збору.
Зустрічали футболістів дівчата у вишитих сорочках та з короваєм. У повному складі збірники вирушили автобусом до гранд-готелю Savoia.
Гра Італія — Україна відбудеться 10 жовтня о 21:45 за Києвом.
Нагадаємо, футболісти збірної України пролайкали привітання Путіну.
А Ярмоленко не зіграє проти Італії.
Джерело - ФФУ.