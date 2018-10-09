Хацкевич про Супрягу: На все свій час

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич заявив, що у молодого нападника Владислава Супряги ще буде шанс себе проявити.

Про це він розповів у коментарі FootballHUВ

"Хлопець 2000 року народження. Дані хороші. Наразі він у розпорядженні збірної. І в Чехії його не було, тому що він брав участь в юнацькій Лізі чемпіонів. Він там корисніший. На все свій час.

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Ми говоримо про юнака, якому лише 18 років. Не всі у 18, коли приходять у команду, починають демонструвати результат. У нього є хороші дані, які можна використовувати. Ми будемо тільки раді, коли він зміцніє", — підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, Україна прилетіла до Італії.

А форвард Динамо не допоможе національній збірній.

Джерело - FootballHUВ.