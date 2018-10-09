Стало відомо чому дискваліфікували Суркіса

Президента Динамо Ігоря Суркіса і адміністратора команди Віктора Кашпура відсторонили на три матчі за образи на адресу арбітрів.
Про це повідомляє видання Трибуна.
Після матчу 10-го туру Української Прем'єр-ліги з Арсеналом обидва перебували у суддівській кімнати, ображали арбітрів матчу і називали їх хабарниками.
Головний арбітр матчу вніс це в рапорт, що і стало причиною відсторонення.
Нагадаємо, Суркіс та Динамо отримали серйозне покарання.
Сам президент Динамо висловив сумніви, щодо компетентності суддів у матчі.
Джерело - Трибуна.