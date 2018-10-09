Суркіса дискваліфікували на три матчі

Відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу України. На засіданні розглянули і питання, щодо скандального матчу Динамо - Арсенал-Київ.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Президент Динамо Ігор Суркіс та адміністратор команди Віктор Кашпур відсторонені на три матчі за неналежну поведінку.

Також київський клуб оштрафували на 250 тисяч гривень за неналежну поведінку вболівальників. Окрім цього клуб попередили про можливе застосування нефінансових санкцій у разі повторення подібних інцидентів.

Головного тренера Динамо Олександра Хацкевича відсторонили на один матч. Артема Шабанова — на два матчі.

Нагадаємо,

Джерело - ФФУ.