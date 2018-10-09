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Грізманн: Золотий м'яч повинен отримати француз

Сьогодні 10:13 329 0
Грізманн: Золотий м'яч повинен отримати француз

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн мріє отримати Золотий м'яч.

Про це сказав сам футболіст.

"Для мене, це мрія. Якщо подивитися на історію нагороди, Золотий м'яч отримують тільки кращі з кращих. Було б здорово стати прикладом для інших.

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Ми виграли чемпіонат світу. А кращий гравець світу повинен грати в кращій команді світу, вірно? Я так це бачу. Звичайно, є голосування, різні думки і судження. Думаю, що Золотий м'яч повинен виграти француз", - сказав Грізманн.

Нагадаємо, Грізманн забив 8000-й гол.

Раніше, Атлетико відреагувало на відсутність Грізманна в трійці найкращих футболістів.

Джерело - francefootball.

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