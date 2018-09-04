Атлетико відреагував на відсутність Грізманна в трійці кращих футболістів року. ФОТО

Мадридський Атлетіко залишився незадоволений тим, що їхній лідер Антуан Грізманн не потрапив до трійки претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

У клубному акаунті в Instagram, Атлетік опублікував фотографію Грізманна з трьома почесними трофеями.

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Антуан допоміг своїй команді виграти Лігу Європи та здобути Суперкубок УЄФА, а зі збірною Франції цьогоріч він став чемпіоном світу.

Однак цього виявилося замало, щоби позмагатися з Кріштіану Роналду, Лукою Модричем і Мохамедом Салахом, які, у підсумку, і сформували трійку номінантів.

Джерело - instagram.