Клуб Яремчука і Пластуна звільнив головного тренера

Ів Вандергаге більше не головний тренер Гента, за який виступають Роман Яремчук та Ігор Пластун.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причиною стали невдалі результати команди. У чемпіонаті Бельгії клуб посідає 7 сходинку після 10 турів та має 14 очок. Останньою краплею стала ганебна домашня поразка від Генка, у складі якого вчергове відзначився Руслан Маліновський.

У кваліфікації Ліги Європи Гент дійшов до раунду плей-офф, де поступився місцем у груповому етапі французькому Бордо.

Нагадаємо, нещодавно Маліновський віддав гольову передачу.

Також Маліновського викликали до збірної.

Джерело - football24.