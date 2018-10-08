Доля Лопетегі залежить від результату матчу з Барселоною

Президент Реала Флорентіно Перес незадоволений головним тренером вершкових Юленом Лопетегі після низки невдалих результатів.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на As.

За інформацією джерела, після поразки від Алавеса у 8-му турі Прімери, Перес поспілкувався з іспанським фахівцем. Під час розмови президент Реала повідомив йому, що доля подальшої роботи в королівському клубі залежатиме від результату матчу з Барселоною. Поєдинок відбудеться 28-го жовтня. Якщо Реал програє — Юлена Лопетегі звільнять.

Першою кандидатурою на його заміну в Мадриді розглядають італійського фахівця Антоніо Конте. Він залишається без роботи після звільнення з Челсі.

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Джерело - Xsport.