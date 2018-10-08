Перша ліга: п'ять із семи матчів завершилися з рахунком 1:1. ВІДЕООГЛЯД

У Першій лізі завершився 12 тур. Він був різноманітний на результати, оскільки майже всі матчі завершилися нічиєю 1:1.
До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.
Чемпіонат України
Перша ліга
12 тур
6-7 жовтня
Колос — Волинь 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 41 пенальті Яковлєв, 1:1 — 50 Чорноморець
Гірник-Спорт — Зірка 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 23 Лозовий.
Балкани — Оболонь 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 — 75 Корнєв, 1:1 — 90 пенальті Райчєв.
Миколаїв — Агробізнес 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 — 6 Семенина, 1:1 — 90+5 Полторацький
Рух — Металіст-1925 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 10 Поспєлов, 1:1 — 72 Ременюк.
Інгулець — Дніпро-1 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 — 9 Піднебенний, 1:1 — 69 Куліш, 1:2 — 85 Чичиков
Прикарпаття — Суми 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 17 Лиховидько, 1:1 — 45+2 Барчук
Нагадаємо, дивіться відеоогляд матчів Ла-Ліги на нашому сайті.
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Джерело - Чемпіон.