Перша ліга: п'ять із семи матчів завершилися з рахунком 1:1. ВІДЕООГЛЯД

У Першій лізі завершився 12 тур. Він був різноманітний на результати, оскільки майже всі матчі завершилися нічиєю 1:1.

До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.

Чемпіонат України

Перша ліга

12 тур

6-7 жовтня

Колос — Волинь 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 41 пенальті Яковлєв, 1:1 — 50 Чорноморець

Гірник-Спорт — Зірка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 23 Лозовий.

Балкани — Оболонь 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — 75 Корнєв, 1:1 — 90 пенальті Райчєв.

Миколаїв — Агробізнес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 6 Семенина, 1:1 — 90+5 Полторацький

Рух — Металіст-1925 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 10 Поспєлов, 1:1 — 72 Ременюк.

Інгулець — Дніпро-1 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 9 Піднебенний, 1:1 — 69 Куліш, 1:2 — 85 Чичиков

Прикарпаття — Суми 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 17 Лиховидько, 1:1 — 45+2 Барчук

Нагадаємо, дивіться відеоогляд матчів Ла-Ліги на нашому сайті.

Також дивіться огляд французької Ліги 1

Джерело - Чемпіон.