Ліль — Сент-Етьєн та інші матчі Ліги 1: відео онлайн-трансляція

У французькій Лізі 1 триває 9 тур.
Сьогодні на нашому сайті ви зможете переглянути три матчі чемпіонату Франції.
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До вашої уваги матчі суботи, 6 жовтня.
Ліль — Сент-Етьєн 18:00
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Генгам — Монпельє 21:00
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Анже — Страсбург 21:00
Нагадаємо, переглянути матч чемпіонату Німеччини Боруссія — Аугсбург можете на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.