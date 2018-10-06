Ліль — Сент-Етьєн та інші матчі Ліги 1: відео онлайн-трансляція

У французькій Лізі 1 триває 9 тур.

Сьогодні на нашому сайті ви зможете переглянути три матчі чемпіонату Франції.

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До вашої уваги матчі суботи, 6 жовтня.

Ліль — Сент-Етьєн 18:00

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Генгам — Монпельє 21:00

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Анже — Страсбург 21:00

Нагадаємо, переглянути матч чемпіонату Німеччини Боруссія — Аугсбург можете на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.