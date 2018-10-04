Моурінью незадоволений підтримкою з боку керівництва

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью стурбований тим, що клуб недостатньо підтримує його.

За інформацією The Times, португалець не збирається подавати у відставку. Водночас він стурбований тим, що керівництво манкуніанців не стає на його бік.

За даними The Guardian, Моурінью вважає, що клуб повинен публічно підтримати його в конфлікті з півзахисником команди Полем Погба.

Після 7 турів Манчестер Юнайтед посідає 10-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У 3-му раунді Кубка англійської ліги манкуніанці програли Дербі 2:2(7:8 пен.).

Окрім цього лідеи команди налаштовані проти Моурінью.

Нагадаємо, Моурінью посварився з Погба.

Джерело - The Times.