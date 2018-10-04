Кулач: Вся команда хороша, досвідчена

Гравець полтавської Ворскли Владислав Кулач розповів, хто на його думку найнебезпечніший гравець у складі суперника.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

"Звичайно, в Спортінга є гравці, які виділяються на загальному тлі. Там таких футболістів кілька. Тому, я думаю, більше уваги варто приділити їм. Проте вся команда дуже хороша, досвідчена, буде дуже важко", — сказав Кулач.