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Ворскла — Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 11:35 305 0
Ворскла — Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи

Ворскла проведе перший цього сезону домашній поєдинок групового етапу Ліги Європи у Полтаві. Суперником полтавців стане португальський Спортінг.

Матч на стадіоні Ворскла імені О. Бутовського розпочнеться о 19:55 за Києвом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 1.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, Сачко заявив, що зі Спортінгом футболісти Ворскли можуть провести найкращий матч у кар'єрі.

А на матч продали близько половини квитків.

Джерело - Чемпіон.

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