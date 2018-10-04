Ворскла — Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи

Ворскла проведе перший цього сезону домашній поєдинок групового етапу Ліги Європи у Полтаві. Суперником полтавців стане португальський Спортінг.
Матч на стадіоні Ворскла імені О. Бутовського розпочнеться о 19:55 за Києвом.
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 1.
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Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна).
Нагадаємо, Сачко заявив, що зі Спортінгом футболісти Ворскли можуть провести найкращий матч у кар'єрі.
А на матч продали близько половини квитків.
Джерело - Чемпіон.