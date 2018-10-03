Ворскла продала майже половину квитків на матч проти Спортінга

Ворскла продав близько 10 тисяч квитків на завтрашній матч 2-го туру Ліги Європи проти лісабонського Спортінга.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Матч проходитиме на полтавському стадіоні імені Олексія Бутовського, який вміщує 25 тисяч глядачів.

Наразі Ворскла продала вже близько 10 тисяч квитків вартістю від 70 до 500 грн на матч проти Спортінга, який розпочнеться завтра о 19.55.

На поєдинок очікують приїзд 150 уболівальників із Португалії.

Нагадаємо, Спортінг оголосив список гравців, які поїдуть до Полтави.

Також, Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом.

Джерело - ukrinform.ua.