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Ворскла - Спортінг: анонс і пронозу матчу ЛЄ

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Ворскла - Спортінг: анонс і пронозу матчу ЛЄ

Ворскла - Спортінг

Ліга Європи. Груповий етап, 2-й матч

Стадіон Ворскла ім Бутовського, Полтава. 20 вересня, 19:55

Головний арбітр: Нікола Дабанович (Туреччина)

Асистенти арбітра: Веселин Радунович, Джордже Ражнатович (обидва - Туреччина)

Четвертий арбітр: Александар Джаканович (Туреччина)

Португальська команда приїжджає в Україну в якості одного з лідерів квартету.

Полтавська команда продовжує набиратися досвіду ігор із суперниками європейського рівня. Після канонірів, які не залишили шансів на очки українцям, зачепитися за позитивний результат хлопці Сачко спробують у домашній грі проти лісабонського Спортінга. Португальці ще в минулому сезоні буцалися в Лізі чемпіонів з Барселоною і Ювентусом. Але третє місце в чемпіонаті залишило їх за бортом елітного турніру. Доведеться шукати успіх в Лізі Європи.

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Якщо в Лондоні Ворсклі протистояв цілий розсип зірок футболу, то сьогодні в Полтаві зіграють кілька відомих хлопців. Тут вам і еукс-гравець МЮ Нані, і екс-захисник Барселони Жеремі Матьє, і колишня гроза Бундесліги Бас Дост. Так що, обмінятися футболками буде з ким.

Ворскла після поразки в Лондоні, де вона зуміла двічі забити в кінцівці матчу, виграла обидва матчі чемпіонату України. Перемоги над Зорею і Олімпіком демонструють, що команда набрала непоганий хід. А це в протистоянні з більш іменитим суперником, при належному настрої може принести полтавчанам перші очки в цій Лізі Європи.

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Орієнтовні склади:

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Скляр, Кравченко, Шарпар, Кулач, Ребенок, Коломоєць

Спортінг: Сален, Ристовські, Коатес, Жефферсон, Акуна, Петрович, Фернандеш, Гудель, Нані, Рафінья, Монтеро

Василь Сачко (головний тренер Ворскли): "Очікуємо важкої гри, але обіцяємо, що нелегко буде і Спортінгу. Ми зібрали достатньо інформації про суперника. У них хороша група атаки, сильний тренер, але немає жодної команди без вад. Постараємося їх використовувати".

Жозе Пезейру (головний тренер Спортінга): "Ми розуміємо, що Ворскла - непроста команда. Вони забили два голи Арсеналу, програючи чотири м'ячі. Плюс обіграли Зорю, яка вибила Брагу. Вони грають агресивно і напевно зроблять все, щоб перемогти. Ми повинні заволодіти ініціативою, бути готовими до боротьби і повністю викластися для перемоги".

Цікаві факти:

- Спортінг - рекордсмен по участі в основній сітці Ліги Європи: поточний сезон для клубу вже восьмий. Стільки ж у Аякса і Зальцбурга.

- Ворскла раніше двічі перетиналася з португальськими клубами. У 2000-му полтавці двічі поступилися по 1:2 Боавішті, через дев'ять років програли в першому матчі Бенфіці 0:4, після чого в матчі-відповіді здобули втішну перемогу 2:1. До речі, тоді за полтавчан один із голів забив Василь Сачко.

- У Спортінга трохи багатшими досвід протистояння українським командами. З шести матчів проти Динамо, Шахтаря і Металіста лісабонці виграли п'ять, одного разу розкотивши нічию (з харків'янами), яка їх, в принципі, влаштовувала.

Прогноз Чемпіона: 1:1

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Джерело - Чемпіон.

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