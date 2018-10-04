Циганик: Ворскла не програє Спортінгу

Відомий український журналіст, телеведучий програми Профутбол Ігор Циганк поділився думками про майбутній матч між Ворсклою та Спортінгом.

Його слова наводить сайт Рейтинг Букмекерів.

"Недавно зустрічався з В’ячеславом Шарпаром, довго спілкувалися. Він говорив, що з усіма командами в групі Ліги Європи можна грати. До того ж у Полтаві мають прийти вболівальники. Хочу сказати, що Ворскла зараз демонструє змістовний футбол. Здається, вирішилася і фінансова ситуація. Дай Боже, аби все владналося.

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Прогнозую, що Ворскла може завадити Спортінгу зіграти у свій футбол. Це для мене буде найголовнішим: аби підопічні Сачка знайшли протидію португальському супернику. Тоді будуть шанси. Не скажу, що я великий оптиміст. Абсолютно. Проте вірю, що Ворскла не програє. Буде нічия, а обидві команди відзначаться голом", — сказав Циганик.

Нагадаємо, Ворскла та Спортінг розпочнуть поєдинок о 19:55 за Києвом.

Натомість Василь Сачко заявив, що футболісти Ворскли мають шанс зіграти найкращий матч.

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Джерело - Рейтинг Букмекерів.