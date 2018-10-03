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Сачко: У футболістів Ворскли є шанс зіграти свій найкращий матч у кар'єрі

Вчора 23:29 238 0
Сачко: У футболістів Ворскли є шанс зіграти свій найкращий матч у кар'єрі
Василь Сачко

Головний тренер Ворскли Василь Сачко заявив, що його підопічні можуть провести свій найкращий матч проти Спортінгу.

Про це повідомляє footballua.tv.

Сачко сказав, що цей матч буде непростим для обох команд.

"У Спортінга хороша група атаки і кваліфіковані, досвідчені футболісти. Однак будь-яка команда має свої слабкі місця і Спортинг не виняток. Я зараз не буду про них говорити, але, повторюся, завтра буде непроста гра для обох команд. У футболістів Ворскли є шанс зіграти свій найкращий матч у кар'єрі", - заявив Сачко.

Нагадаємо, Ворскла продала майже половину квитків на матч проти Спортінга.

Також, Спортінг оголосив список гравців, які поїдуть до Полтави.

Джерело - footballua.tv.

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