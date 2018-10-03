Циганков: Динамо забов'язане завжди бути на першому місці

Віце-капітан київського Динамо Віктор Циганков заявив, що Динамо має завжди посідати найвищі місця в єврокубках.
Про це повідомляє terrikon.com.
Циганков заявив, що завтра Динамо буде виходити на матч Ліги Європи тільки з думками про перемогу.
"У четвер проти Яблунця ми будемо виходити тільки з думками про перемогу - як і в будь-якому матчі. Ми повинні реабілітуватися за нічию з Астаною. Такий клуб, як Динамо, зобов'язаний завжди бути на першому місці", - заявив Циганков.
Нагадаємо, Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем.
Також, Циганков претендує на звання найкращого гравця місцяця в УПЛ.
Джерело - terrikon.com.