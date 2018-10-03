Мій профіль

Мовістар Інтер - Продексім: анонс і прогноз матчу ЛЧ

Сьогодні 15:35 283
Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО
Сьогодні 19:13 52
Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар
Сьогодні 16:57 485
Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі
Сьогодні 16:24 178
Шевчук - головний тренер Олімпіка
Сьогодні 14:51 718
Від страйкера до "балабола": Ібрагімовичу - 37. ВІДЕО
Сьогодні 13:28 440
Бойку погрожували переламати ноги. ВІДЕО
Сьогодні 09:51 3406
Олімпік залишився без головного тренера
Сьогодні 09:10 1406
Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні. Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.
Сьогодні 07:13 1512
ЛЧ. Шахтар не втримав перемогу, виграючи два м'ячі у Ліона. ВІДЕО
Сьогодні 01:09 2920
Навколо спорту
Блоги
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:07 452
Від страйкера до "балабола": Ібрагімовичу - 37. ВІДЕО
Від страйкера до "балабола": Ібрагімовичу - 37. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:28 440
Неймовірно ідеальний пенальті з чемпіонату Греції. ВІДЕО
Неймовірно ідеальний пенальті з чемпіонату Греції. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:10 2079
Найкращі фінти 7-го туру Ла-Ліги
Найкращі фінти 7-го туру Ла-Ліги Андрій Твердохліб
Вчора 17:46 310
Футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун. ВІДЕО
Футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:58 2915
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:13 Футбол Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО 52
18:54 Футбол Циганков: Динамо забов'язане завжди бути на першому місці 154
18:38 Футбол Спортінг оголосив список гравців, які поїдуть до Полтави. ФОТО 163
18:21 Футбол УЄФА заведе справу проти ЦСКА 314
17:58 Футбол Чехія оголосила склад збірної на матч Ліги Націй проти України 184
17:37 Футбол Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем 220
17:16 Футбол Агент Ремзі: Аарон не хотів залишати Арсенал, але у нього немає вибору 434
16:57 Футбол Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар 485
16:43 Дзюдо Білодід очолила світовий рейтинг 234
16:24 Теніс Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі 178
16:12 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 869
15:51 Футбол УЄФА привітав Ібрагімовича з Днем народження. ВІДЕО 418
15:40 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 37296
15:35 Футзал Мовістар Інтер - Продексім: анонс і прогноз матчу ЛЧ 283
15:31 Футбол Тоттенгем - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів 446
15:14 Бокс Ломаченко не приїде на бій Усика 1970
15:07 Блог Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО 452
14:51 Футбол Шевчук - головний тренер Олімпіка 718
14:31 Футбол Наполі - Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів 437
14:07 Футбол УПЛ визначила кандидатів на звання Найкращого гравця вересня 249
13:51 Футбол УЄФА покарав Славію через Суркіса 1000
13:32 Футбол Мілан хоче повернути Ібрагімовича 396
13:28 Блог Від страйкера до "балабола": Ібрагімовичу - 37. ВІДЕО 440
13:17 Баскетбол Збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу 649
12:58 Футбол Локомотив - Шальке: де дивитися матч Ліги чемпіонів 590

Циганков: Динамо забов'язане завжди бути на першому місці

Сьогодні 18:54 154 0
Циганков: Динамо забов'язане завжди бути на першому місці
Віктор Циганков

Віце-капітан київського Динамо Віктор Циганков заявив, що Динамо має завжди посідати найвищі місця в єврокубках.

Про це повідомляє terrikon.com.

Циганков заявив, що завтра Динамо буде виходити на матч Ліги Європи тільки з думками про перемогу.

"У четвер проти Яблунця ми будемо виходити тільки з думками про перемогу - як і в будь-якому матчі. Ми повинні реабілітуватися за нічию з Астаною. Такий клуб, як Динамо, зобов'язаний завжди бути на першому місці", - заявив Циганков.

Нагадаємо, Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем.

Також, Циганков претендує на звання найкращого гравця місцяця в УПЛ.

 

Джерело - terrikon.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()