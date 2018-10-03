Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем

Нападник Динамо, Артем Бєсєдін заявив, що готовий до матчу проти Яблонця.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Бєсєдін впевнений на 100 відсотків, що готовий до матчу Ліги Європи.

"Свою готовність оцінюю на 100%. Але рішення про те, хто вийде на поле, буде приймати тренерський штаб. Якщо мені довірять місце в складі на поєдинок з Яблонцем, постараюся не підвести команду", - заявив Бєсєдін

Також, нападник Динамо відзначив, що скучив за футболом.

"За цей місяць скучив за футболом, тому дуже хочу вийти на поле в майбутньому матчі. Тим більше, що, повторюся, в своїх силах я повністю впевнений", - цитує Артема dynamo.kiev.ua.