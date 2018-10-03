Модрич: У Реала немає кризи

Півзахисник Реалу Лука Модрич вважає, що в його команди немає кризи.

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на FourFourTwo.

Модрич заявив, що Реал повернеться на переможний шлях. "Це зовсім не криза. Ми повернемося на переможний шлях вже дуже скоро. Але ми не виступили вчора так, як повинні були", - сказав 33-річний хавбек. Також, відзначив сильні якості ЦСКА. "ЦСКА вчора виступив дуже організовано. Вони використовували свій шанс, а нам в свою чергу не вдалося реалізувати свої", - цитує Модріча FourFourTwo.

Мадридський Реал не зміг здобути перемогу вже в третьому матчі поспіль у всіх турнірах, два з яких програла.

Крім цього, "вершковим" не вдалося забити жодного гола у всіх цих матчах. Такого з мадридцями не траплялося вже 12 років.

Нагадаємо, Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.

Джерело - ua-football.com.