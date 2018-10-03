ПСЖ хоче придбати Погба

ПСЖ має наміри придбати лідера Манчестер Юнайтед, Поля Погба.
Про це повідомляє football24.ua, з посиланням на The Sun.
ПСЖ сподівається уникнути санкцій за порушення фінансового фейр-плей та придбати хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба
Француз має конфлікт з головним тренером "червоних дияволів" Жозе Моурінью і навіть розкритикував тактику португальського наставника.
Парижани хочуть скористатись бажанням чемпіона світу-2018 покинути Олд Траффорд та переманити його до себе.
Погба перейшов у Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро.
Нагадаємо, Ювентус хотів придбати Погбу.
Раніше повідомлялося, що Погба піде з МЮ якщо не звільнять Моурінью.
Джерело - football24.