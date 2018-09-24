Погба відкрито розкритикував Моурінью

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не задоволений грою команди в матчі англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Про це сказав сам гравець.

"Вдома ми повинні атакувати, атакувати і ще раз атакувати. Це ж Олд Траффорд. Команди бояться, коли бачать, як Манчестер Юнайтед йде вперед постійно. Ми помилилися в матчі.

Хто заважає МЮ атакувати? Я не можу вам сказати, тому що я гравець. Справа не в мені", – цитує Погба видання The Mirror.