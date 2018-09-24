Погба відкрито розкритикував Моурінью

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не задоволений грою команди в матчі англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.
Про це сказав сам гравець.
"Вдома ми повинні атакувати, атакувати і ще раз атакувати. Це ж Олд Траффорд. Команди бояться, коли бачать, як Манчестер Юнайтед йде вперед постійно. Ми помилилися в матчі.
Хто заважає МЮ атакувати? Я не можу вам сказати, тому що я гравець. Справа не в мені", – цитує Погба видання The Mirror.
Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вулвергемптоном.
Раніше, Поль Погба заявив, що поки не збирається переходити з МЮ до Барселони.
Джерело - football24.ua.