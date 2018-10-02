Погба піде з Манчестер Юнайтед якщо не звільнять Моурінью

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба збирається змінити клуб у січні, якщо боси не звільнять наставника манкуніанців Жозе Моурінью.

Про це повідомляє The Sun.

Француз розповів товаришам по команді, що не турбується про недавній конфлікт з Особливим та сподівається, що під керівництвом нового тренера зможе проявити свої найкращі якості.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед вже почав переговори з Зіданом.

В останньому турі АПЛ МЮ зазнав чергової поразки від Вест Гема.

Джерело - football24.