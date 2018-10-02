Ювентус хоче купити двох чемпіонів світу

Ювентус намагатиметься підписати Кіліана Мбаппе або Поля Погба.
Це ствержує туринська газета Tuttosport.
У "старої синьйори" практично немає шансів придбати Мбаппе до закінчення його контракту в 2022 році через завелику суму відступних, але чемпіони Італії сподіваються, що він висловить бажання покинути ПСЖ.
Трансфер Погба стоїть у Ювентуса в пріоритеті на найближче трансферне вікно. Француз перебуває у натягнутих взаєминах із головним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью і вже висловив бажання покинути клуб.
Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе 224 млн євро.
Раніше Моурінью позбавив Погба статусу віце-капітана МЮ та відмовився коментувати своє рішення.
Джерело - ua-football.