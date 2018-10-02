Ювентус хоче купити двох чемпіонів світу

Ювентус намагатиметься підписати Кіліана Мбаппе або Поля Погба.

Це ствержує туринська газета Tuttosport.

У "старої синьйори" практично немає шансів придбати Мбаппе до закінчення його контракту в 2022 році через завелику суму відступних, але чемпіони Італії сподіваються, що він висловить бажання покинути ПСЖ.

Трансфер Погба стоїть у Ювентуса в пріоритеті на найближче трансферне вікно. Француз перебуває у натягнутих взаєминах із головним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью і вже висловив бажання покинути клуб.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе 224 млн євро.

Раніше Моурінью позбавив Погба статусу віце-капітана МЮ та відмовився коментувати своє рішення.

Джерело - ua-football.