Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес став найкращим гравцем матчу Ліги Чемпіонів Ліон Шахтар, за версією Whoscored.

Завдяки дублю Мораеса Шахтар втримав нічию проти Ліона і опинився на третій сходинці в своїй групі.

Whoscored поставило Мораесу оцінку 8.6, другий Дембеле з оцінкою 7.6, а третє місце ділять Тайсон та П'ятов з оцінкою 7.5.

Нагадаємо, Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні.

Також, Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми.

Джерело - champion.com.ua.