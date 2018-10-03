Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес став найкращим гравцем матчу Ліги Чемпіонів Ліон Шахтар, за версією Whoscored.
Завдяки дублю Мораеса Шахтар втримав нічию проти Ліона і опинився на третій сходинці в своїй групі.
Whoscored поставило Мораесу оцінку 8.6, другий Дембеле з оцінкою 7.6, а третє місце ділять Тайсон та П'ятов з оцінкою 7.5.
Нагадаємо, Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні.
Також, Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми.
Джерело - champion.com.ua.