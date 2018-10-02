Футбольні гойдалки: Ліон та Шахтар не визначили переможця

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар у Франції протистояв Ліону.

Команди продемонстрували видовищний матч. Спочатку перевагу у два голи здобули гірники, за яких дублем відзначився Мораес. Але вже в середині другого тайму помаранчево-чорні розтринькали цю перевагу.

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Таким чином донеччани втратили перемогу і в цьому розіграші Ліги чемпіонів здобули другу нічию.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

2 тур

2 жовтня

Ліон — Шахтар 2:2 (0:1)

Ліон: Лопеш, Денайєр, Марсело, Ауар, Дембеле, Траоре, Дюбуа, Фекір, Менді, Ндомбеле, Тусар.

Шахтар: П'ятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрік, Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Ракицький.

Голи: 0:1 — 44 Мораес, 0:2 — 55 Мораес, 1:2 — 70 Дембеле, 2:2 — 72 Дюбуа

Нагадаємо, всі деталі матчу ви можете переглянути у нашій текстовій онлайн-трансляції.

Джерело - Чемпіон.