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Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні. Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

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Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні. Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

Сьогодні 07:13 889 0
Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні. Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

До вашої уваги результати всіх матчів ЛЧ першого ігрового дня 2-го туру:

Гоффенгайм - Манчестер Сіті 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Бельфоділ, 1:1 - 8 Агуеро, 1:2 - 87 Сільва

Ювентус - Янг Бойз 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Дібала, 2:0 - 33 Дібала, 3:0 - 69 Дібала

АЕК - Бенфіка 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Саферович, 0:2 - 15 Грімальді, 1:2 - 53 Клонарідіс, 2:2 - 63 Клонарідіс, 2:3 - 74 Самедо

Баварія - Аякс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Гуммельс, 1:1 - 22 Мазрауї

Ліон - Шахтар 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Мораес, 0:2 - 55 Мораес, 1:2 - 70 Дембеле, 2:2 - 72 Дюбуа

Манчестер Юнайтед - Валенсія 0:0

Рома - Вікторія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Джеко, 2:0 - 40 Джеко, 3:0 - 64 Ундер, 4:0 - Клюйверт,  5:0 - 90+3 Джеко

ЦСКА - Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 2 Влашич

 
 
 
 
 
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Tuesday belonged to ______________ 🤔 #UCL #ChampionsLeague

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Джерело - Чемпіон.

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