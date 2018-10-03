Реал зганьбився в Москві, Шахтар не втримав перемогу в Ліоні. Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

До вашої уваги результати всіх матчів ЛЧ першого ігрового дня 2-го туру:
Гоффенгайм - Манчестер Сіті 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Бельфоділ, 1:1 - 8 Агуеро, 1:2 - 87 Сільва
Ювентус - Янг Бойз 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Дібала, 2:0 - 33 Дібала, 3:0 - 69 Дібала
АЕК - Бенфіка 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Саферович, 0:2 - 15 Грімальді, 1:2 - 53 Клонарідіс, 2:2 - 63 Клонарідіс, 2:3 - 74 Самедо
Баварія - Аякс 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Гуммельс, 1:1 - 22 Мазрауї
Голи: 0:1 - 44 Мораес, 0:2 - 55 Мораес, 1:2 - 70 Дембеле, 2:2 - 72 Дюбуа
Манчестер Юнайтед - Валенсія 0:0
Рома - Вікторія 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Джеко, 2:0 - 40 Джеко, 3:0 - 64 Ундер, 4:0 - Клюйверт, 5:0 - 90+3 Джеко
Гол: 1:0 - 2 Влашич
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Джерело - Чемпіон.