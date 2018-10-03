УПЛ визначила кандидатів на звання Найкращого гравця вересня

Розпочалося голосування на визначення Найкращого гравця вересня.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У голосуванні беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру (у вересні: 7 тур - Мар’ян Швед (Карпати), 8 тур - Валерій Федорчук (Маріуполь), 9 тур - Віктор Циганков (Динамо), 10 тур - Тайсон (Шахтар), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж вересневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Жуніор Мораес (Шахтар), Бруно Дуарте (Львів), Ардін Даллку (Ворскла), Василь Грицук (Олександрія).
Джерело - УПЛ.